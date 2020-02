Per il 22.enne svizzero si tratta del primo podio stagionale in slalom gigante e del terzo in carriera. A punti sono andati anche altri due rossocrociati. Gino Caviezel, quinto dopo la prima prova e quindi classificato bene come mai successo prima in carriera, nella seconda manche ha perso 7 posizioni, chiudendo così al 12.esimo rango. Miglior risultato stagionale per Cédric Noger, 19.esimo.