Marco Odermatt si è preso anche Wengen. In attesa delle mitiche discese, in programma domani e sabato, il fenomeno svizzero ha fatto suo il superG, il secondo della storia disputato sul Lauberhorn. Un inedito già, mentre i successi del 24.enne nidvaldese oramai stanno diventando la regola. Come lui, prima di lui, il solo e leggendario Marc Girardelli, nel 1994. Dopo la clamorosa vittoria nel gigante di Adelboden, sabato scorso, Odermatt è stato il più veloce su una pista sulla quale si lanciava per la prima volta. Incredibile. L’elvetico ha chiuso con 23 centesimi di vantaggio sul favorito Aleksander Kilde. Dietro il norvegese, terzo, l’austriaco Matthias Mayer. Lontani gli altri svizzeri. Per Odermatt si tratta della decima vittoria in Coppa del mondo, la sesta già in questa fantastica stagione.