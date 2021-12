Marco Odermatt si conferma in forma smagliante in questa prima parte di stagione. Lo svizzero è infatti tornato sul gradino più alto del podio nel gigante di Val d’Isère: si tratta del suo terzo successo stagionale, il settimo in totale. In testa già dopo la prima manche, il 24.enne del Nidvaldo ha battuto il francese Alexis Pinturault (+00’’59) e l’austriaco Manuel Feller (+01’’24). Tra gli svizzeri nella top 10 anche Loïc Meillard (7.) e Justin Murisier (9.). Dopo aver faticato nella prima manche, dove hanno perso rispettivamente 1’’74 e 2’’26 sul leader, Meillard e Murisier hanno saputo reagire perfettamente nel pomeriggio.