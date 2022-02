La sua prova nel freestyle, lo ricorderete, non era andata bene. Anzi, correggiamo: era andata malissimo, tant’è che a fine gara Marco Tadé, ai microfoni di Serena Bergomi della RSI, aveva mostrato tutto il suo sconforto e tutta la sua rassegnazione non solo per quanto fatto a Pechino, ma anche ripensando a una carriera costellata da molte ombre e parecchi infortuni. Lo sciatore ticinese, va da sé, ha fatto notizia, complice la socializzazione della sua intervista. Il post della RSI ha fatto il giro del mondo ed è arrivato sulla scrivania di Linus e Nicola Savino, i padroni di «Deejay Chiama Italia» su Radio Deejay. Il duo ha quindi deciso di richiamare Tadé per saperne di più, strappandogli altresì una dichiarazione programmatica: «Il mio ritiro? Vado avanti un anno ancora, poi decido».