«Sono fatta così: veloce in basso, veloce in alto». Scherza, Mathilde Gremaud, campionessa olimpica nello slopestyle. Campionessa a sorpresa, verrebbe da dire. «In effetti è pazzesco» afferma l’elvetica.

La friburghese ha vissuto tutti i tipi di emozioni: l’ansia per il rinvio delle qualifiche da domenica a lunedì, la paura per aver mancato di poco l’eliminazione nelle qualifiche al termine di una prestazione che lei stessa ha definito “molto mediocre”, il saliscendi della finale con una prima manche gestita male e una seconda da protagonista assoluta.

«Ho avuto fortuna a qualificarmi» dice. «Ho toccato il fondo e mi sono ripresa. Sono abituata ed è incredibile. Dopo il mio secondo giro in qualifica, lunedì, mi sono detta: ok, se passo bene, altrimenti peccato. Non sentivo né caldo né freddo in quel momento. Non avevo lo stato d’animo giusto. Ma è andata e alla fine è sorto un nuovo giorno».