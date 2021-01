Mauro Caviezel è caduto durante un allenamento a Garmisch. Il grigionese, che si è procurato un trauma cranico e che avverte dolori al ginocchio, tornerà in Svizzera venerdì mattina per sottoporsi a più approfonditi esami in clinica. Caviezel è attualmente al comando della classifica di Coppa del mondo del super-G.