Loïc Meillard ha sfiorato il successo nel gigante di Garmisch-Partenkirchen, chiudendo secondo a 16 centesimi dal vincitore. Al comando dopo la prima manche, il rossocrociato è stato preceduto dal francese Alexis Pinturault. Terzo posto per il norvegese Leif Kristian Nestvold-Haugen. Per Meillard si tratta del quarto podio in Coppa del mondo. Contraddistinta dalla pioggia, la gara ha visto l’altro elvetico Gino Caviezel concludere al decimo rango. Marco Odermatt si è migliorato sul secondo tracciato, recuperando dal 22. al 15. posto.