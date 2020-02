Una splendida doppietta per gli elvetici nel gigante parallelo di Chamonix. La vittoria è andata a Loïc Meillard, che in finale ha avuto ragione di Thomas Tumler. Per il vallesano di origine neocastellana si è trattato del primo successo in Coppa del mondo. L’ultima doppietta elvetica nel Circo Bianco maschile risale al 30 novembre 2018 in occasione della discesa libera di Beaver Creek. Allora Beat Feuz si impose davanti a Mauro Caviezel.