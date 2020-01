(Aggiornato alle 00.05) - Eravamo abituati alle invasioni di campo durante le partite di calcio. Ora però è successo anche nello sci alpino. Sì, l’incredibile episodio si è registrato durante la seconda manche dello storico slalom di Schladming, in Austria. Mentre l’italiano Alex Vinatzer stava completando la sua discesa, una donna in costume nero (nonostante il termometro sotto zero) ha tagliato il traguardo con un cartello per commemorare Kobe Bryant. «R.I.P. KOBE», questa la scritta. Il gesto della signorina ha però creato non poco scompiglio al parterre. Precedendo Vinatzer di pochissimo, la donna ha infatti fatto bloccare il cronometro a 43 centesimi di vantaggio sul leader provvisorio, Clément Noël. Peccato che il tempo dell’italiano fosse un altro, in ritardo rispetto al francese. Una scena quasi surreale. E di sicuro mai vista su una pista da sci.