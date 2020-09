Secondo stage sulla neve per gli specialisti di Swiss Ski. Una gran voglia di sciare. E, soprattutto, di affrontare i paletti. Ce ne parla Daniel Yule, che nella scorsa stagione aveva firmato tre gare di Coppa del mondo. Tutte tra le porte strette.

Dopo tre settimane a Zermatt nel mese di luglio e un mese di preparazione a secco, ecco il secondo periodo a stretto contatto con la neve. Come si sente Daniel Yule, il rossocrociato di origine scozzese? «Io e il resto del gruppo siamo motivati. Stiamo lavorando sulla tecnica. Io, in particolare, mi sto impegnando anche per cercare di fare qualche progresso tra le porte larghe».

Tre sigilli nel 2020

Le tre vittorie conquistate in slalom nel 2020 (Madonna di Campiglio, Adelboden e Kitzbühel) hanno rilanciato il vallesano che ora figura a tutti gli effetti...