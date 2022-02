Dire che la doppietta elvetica in combinata fosse nell’aria è esagerato. Ma noi ci speravamo tanto. Michelle e Wendy se la sono davvero meritata. Dopo il bronzo in superG, la Gisin era stata scartata dalla selezione per la discesa e ci era rimasta male. Senza fare polemiche, aveva incassato il colpo. Poi però, con l’oro al collo, si è tolta qualche sassolino dalle scarpe. Tenui frecciatine a chi l’aveva scartata. Niente di più. Sorrisi e lacrime, lacrime e sorrisi. In questa edizione dei Giochi, l’obvaldese ha sofferto e gioito a più riprese. «È incredibile. Sono felice. È difficile spiegare come mi sento adesso. Sono fiera di aver saputo difendere il mio titolo in combinata», ha detto Michelle Gisin ricordando l’impresa realizzata quattro anni fa a Pyeonchchang. Non è la prima a riconquistare...