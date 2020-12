Michelle Gisin ha finalmente conquistato il suo primo successo in Coppa del mondo. L’obwaldese, 27 anni, ha vinto lo slalom in notturna di Semmering, in Austria, offrendo così allo sci femminile la sua prima vittoria nella disciplina dopo 19 anni. Gisin aveva chiuso la prima manche al secondo posto, ad una manciata di centesimi dall’americana Mikaela Shiffrin. Nella seconda, però, l’elvetica ha davvero fatto la differenza grazie ad una sciata pressoché perfetta.