A firmare lo slalom in notturna di Flachau è stata l’americana Mikaela Shiffrin, che torna così al successo tra le porte strette. Sul podio, al terzo posto, è salita Wendy Holdener, che ha dimostrato di sapersi ancora battere con le migliori. Ottima, nel complesso, la prestazione della compagine elvetica. Michelle Gisin è quinta alle spalle della slovacca Petra Vlhova, che rafforza così la sua leadership nella generale di Coppa del mondo. Sorprendente il sesto posto di Camille Rast (miglior risultato in carriera) e buona prestazione anche per Mélanie Meillard (13.esima).