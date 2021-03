È stata ritirata, e tornerà oggi stesso in Italia, la squadra azzurra che partecipa ai Mondiali di sci di fondo in corso a Oberstdorf in Germania. La decisione è stata presa a causa di alcuni casi di coronavirus riscontrati nello staff tecnico. La decisione - come fa sapere la FISI - è stata presa dal presidente federale in accordo con il medico della squadra.