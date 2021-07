Morto Gian-Franco Kasper

Il suo decesso è stato confermato in un primo momento da Flavio Roda, patron della Federazione italiana degli sport invernali e amico intimo della famiglia Kasper. «È con il cuore pesante che la FIS annuncia la scomparsa del suo ex presidente Gian-Franco Kasper», ha successivamente annunciato la FIS con un comunicato, ricordando che lo stesso l’aveva diretta per 46 anni. E precisa che il grigionese era stato ricoverato in ospedale qualche giorno prima del Congresso del 4 giugno, durante il quale era stato eletto il suo successore Johan Eliasch, e vi era rimasto sino al giorno del suo decesso, venerdì sera.