Le Olimpiadi di Pechino sono dietro l’angolo. E, sì, alla luce dell’evoluzione epidemiologica negativa, fanno anche un po’ paura. Il protocollo, severissimo, imposto dalle autorità cinesi non aiuta. Rimanere contagiati sul posto, in effetti, potrebbe aprire scenari da incubo. Gli organizzatori hanno infatti optato per delle quarantene senza data di scadenza, se non quella garantita da due test negativi nello spazio di 24 ore e da una temperatura corporea «normale» per la durata di tre giorni. L’auspicio, va da sé, è che il coronavirus non riesca a infrangere la bolla nella quale dovranno muoversi gli atleti. Già, ma quali atleti? Anche su questo fronte, la vita delle federazioni è stata complicata. Quantomeno per quanto riguarda lo sci alpino. Sì, perché la FIS ha deciso di cambiare le regole...