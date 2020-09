Niente applausi, né tifo o campanacci rumorosi. Quest’anno le gare di sci alpino in programma a St. Moritz non saranno accompagnate dall’entusiasmo del pubblico. Quantomeno al traguardo. Gli organizzatori hanno infatti annunciato che per le prove femminili di Coppa del mondo, in programma il 12 e 13 dicembre, non saranno allestite tribune e aree VIP all’arrivo. Il tutto, va da sé, alla luce delle restrizioni e dei rischi legati alla COVID-19. All’Engadiner Post, il presidente della corsa Martin Berthod ha precisato che sarà comunque possibile seguire le gare - una discesa e uno slalom parallelo - a fianco della pista. Un’opzione, questa, aperta tuttavia solo a un numero contenuto di spettatori e soprattutto soggetta all’evoluzione della situazione sanitaria.