«In modo radicale. Dopo 19 anni di insegnamento (ndr: era docente di informatica) a Tenero, ho accettato una proposta interessante. Quella di dedicarmi a tempo pieno a discipline sportive che conosco bene. Ho ereditato l’incarico di FIS Race Director (direttore di gara) da un canadese, Joe Fitzgerald, che se ne era occupato per 22 anni, non so se durerò tanto. È una scelta di vita interessante, ma anche stressante. Soprattutto in una stagione come quella ci attende....