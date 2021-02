Cala il sipario. I Mondiali si sono chiusi con i due slalom, che purtroppo non hanno regalato medaglie alla Svizzera. Il nostro medagliere non è andato in doppia cifra. Ci siamo fermati a quota nove. L’ultimo acuto è stato lo storico successo di Lara Gut-Behrami nel gigante, dove gli uomini hanno regalato solo un quinto posto grazie a Loïc Meillard. Poi medaglia sfiorata per Wendy Holdener e un quinto posto grazie a Daniel Yule tra le porte strette. Nel complesso dei buoni Mondiali per i rossocrociati. E ci tiene a farlo notare anche Urs Lehmann, presidente di Swiss Ski.

Grandi prestazioni

«Il numero delle medaglie dice tutto. Voglio quindi a complimentarmi con chi le ha conquistate, ma anche con tutti gli atleti, che a volte sono andati vicinissimi al podio, altre sono usciti di scena per la...