Marco Odermatt e Loïc Meillard hanno lavorato parecchio durante l’estate. Lo hanno fatto per passione, ma soprattutto perché nel loro DNA c’è uno spirito combattivo che li spinge a migliorarsi sempre di più. Entrambi mirano in alto. Tra i loro obiettivi c’è la conquista della generale di Coppa del mondo. Un sogno che il nidvaldese ha già cullato nella scorsa stagione, perdendo però la sfida con il francese Alexis Pinturault. «Siamo pronti a ripartire e ci siamo preparati bene. Così come tutti quelli che hanno grandi ambizioni e le qualità per vincere su diversi fronti. Io mi auguro che ci possa essere un altro duello con Alexis, ma di sicuro non saremo gli unici che si batteranno con gli stessi intenti».

Più attenzione alla velocità

Come si è svolta la preparazione in vista della nuova stagione?...