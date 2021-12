Nulla da fare per Marco Odermatt. Dopo il sensazionale secondo posto di ieri in discesa - primo podio in carriera nella disciplina regina - il fenomeno nidvaldese ha pasticciato nel superG di Bormio. L’elvetico ha terminato all’ottavo posto, sbagliando tanto nel finale di gara e chiudendo a 1’’43 da Aleksander Kilde. Il norvegese ha dominato, rifilando oltre mezzo secondo agli avversari più vicini. A completare il podio sono stati al proposito due austriaci: il sorprendente Raphael Haaser (+0’’72) e Vincent Kriechmayr (+0’’85). Odermatt, dicevamo, non ha convinto. E non è stato nemmeno il migliore degli elvetici. Sia Beat Feuz - quinto - sia Stefan Rogentin (settimo) lo hanno preceduto al traguardo. Gino Caviezel ha chiuso da parte sua all’undicesimo rango; più lontani gli altri rossocrociati.