Il croato Filip Zubcic, 28 anni e al terzo successo in carriera, ha vinto in 2’20’’62 il primo slalom gigante di Coppa del mondo di Bansko, in Bulgaria. Secondo il francese Mathieu Faivre, oro a Cortina ai Mondiali, terzo l’austriaco Stefan Brennsteiner. Indietro gli svizzeri: Marco Odermatt ha chiuso al quinto rango, Loïc Meillard all’ottavo e Justin Murisier al tredicesimo.