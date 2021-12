Fenomenale. Intrattabile. Marco Odermatt domina il secondo gigante in Alta Badia, gettando le basi nella prima manche (chiusa già davanti a tutti) e prendendo il largo nella seconda. Al termine della quale non ce n’è stato per nessuno. L’elvetico ha chiuso infatti con 1’’01 di vantaggio sull’italiano Luca De Aliprandini, secondo classificato. Terzo il tedesco Alexander Schmidt, a 1’’09. Da parte sua il vallesano Justin Murisier ha chiuso al sesto posto a poco più di un secondo e mezzo dal vincitore. Odermatt, lo ricordiamo, si era già classificato al secondo posto nella prima gara, conquistata domenica da Henrik Kristoffersen.