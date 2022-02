L’analisi

Il dominio rossocrociato ai Giochi ha riportato alla mente i fasti degli anni Settanta e Ottanta - Ma i successi del presente rischiano di non incidere come allora sull’immaginario e le abitudini collettive - Grégory Quin: «Effetto Odermatt? Forse nella Svizzera centrale, questo sport però è in perdita di velocità»