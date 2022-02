Medaglia d’oro per Marco Odermatt alle Olimpiadi di Pechino. Impegnato in gigante a Yanqing, il nidvaldese ha chiuso davanti allo sloveno Zan Kranjec e al francese Mathieu Faivre.

Ricordiamo che l’atleta rossocrociato aveva già concluso in testa la prima manche.

«È incredibile», ha esordito Odermatt ai microfoni di RTS. «La gara di oggi era molto dura a causa delle condizioni della neve e della scarsa visibilità. A complicare le cose, poi, ci si è messa anche la pausa di più di cinque ore tra la prima e la seconda manche. Il risultato odierno è per me un sogno che si realizza. Prima della mia seconda manche non ho voluto sapere niente della situazione al traguardo perché volevo andare ancora una volta all’attacco. A volte accade infatti che, se conosci il vantaggio che hai alla partenza, eviti di rischiare e poi finisci quarto».