Petra Vlhova a fatto la gara della sua vita per domare Mikaela Shiffrin nello slalom di Zagabria, mettendo fine a una serie di sei successi della statunitense nella Coppa del mondo di specialità. Wendy Holdener ha ottenuto il quarto posto.

Sono due extraterresti che si sono date battaglia sulle nevi della capitale croata, l’austriaca Katharina Liensberger – terza – ha infatti concesso 3’’49 alla Vlhova. La Holdener ha mancato il podio per 0’’11. Ma il distacco sicuramente più eclatante è l’1’’31 dato dalla slovacca alla Shiffrin. Raramente la regina statunitense era stata così sonoramente battuta nella sua disciplina preferita.

D’altronde, dopo averla vista tagliare la linea in 1’00’’88 all’uscita di un passaggio chiave, si vedeva profilarsi all’orizzonte il successo numero 65 in CdM per la Shiffrin. Salvo che la Vlhova ha fatto di meglio che resistere, poiché le è riuscito il miglior tempo della seconda manche, aggiungendo pure 15 centesimi all’attivo del 1’’16 di metà percorso.