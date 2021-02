Rimangono una medaglia, ancora di bronzo e ancora a firma Loïc Meillard, e una valanga di polemiche. Questo il responso del parallelo mondiale corso martedì a Cortina. Hanno vinto il francese Mathieu Favre in campo maschile e - ex aequo - l’italiana Marta Bassino e Katharina Liensberger in campo femminile, dove Wendy Holdener non è stata in grado di superare i quarti di finale. A ostacolare molti atleti è stato il tracciato della gara, o meglio la palese differenza tra le due piste percorse dai duellanti. Per tacere della regola del mezzo secondo massimo di distacco nella prima manche, che ha avvantaggiato alcuni e svantaggiato altri. Un formato non equo, insomma, che ha inevitabilmente fatto storcere il naso a numerosi protagonisti.