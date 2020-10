Brutto infortunarsi. Soprattutto se capita in un o momento inaspettato. Questo è successo all’inizio di settembre a Wendy Holdener. La svittese, a guardar bene, è stata fortunata. La frattura alla testa del perone destro dopo una caduta in allenamento a Saas Fee non ha richiesto un’operazione. Si è resa necessaria solo un po’ di pazienza per l’interruzione della preparazione. Ancora oggi non è certo che Wendy possa partecipare al debutto della nuova stagione .

«Il gigante previsto il 17 ottobre sul ghiacciaio austriaco di Sölden arriva forse un po’ presto per me. Francamente è difficile che io possa essere presente. Sarebbe un’imprudenza dopo quello che mi è successo in Vallese un mese fa. Lo staff medico di Swiss-Ski mi ha rassicurato, ma mi ha anche fatto capire che sarebbe meglio attendere...