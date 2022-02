Lo sci alpino che fin qui ha regalato gran parte delle medaglie elvetiche, ha ancora delle frecce da scoccare. Hanno aspettato a lungo, gli slalomisti, ma domani (prima manche alle 3.15, seconda alle 6.45) anche loro potranno finalmente entrare in scena. Preso nel suo insieme, il nostro è un bel quartetto. Poi, è vero, a ognuno dei nostri alfieri manca la costanza nei risultati. La regolarità. Con due elementi su quattro, Ramon Zenhäusern e Daniel Yule, almeno sulla carta, si può anche sognare una medaglia. Certo, tutto dovrebbe filare per il verso giusto. E, triste da dire, bisognerebbe forse anche speculare sull’eliminazione di diversi avversari profilati. Tra le porte strette, più che in altre discipline, può succedere di tutto. Se le nostre carte migliori sono Ramon e Daniel, anche Loïc Meillard (più gigantista che slalomista) e Luca Aerni, in giornata di grazia, potrebbero stupirci. Sono stati esclusi dal team Tanguy Nef, Marc Rochat, Reto Schmidiger e Sandro Simonet. Guardiamo allora quali sono le possibilità di emergere degli elvetici.

Ramon Zenhäusern è vicecampione olimpico in carica. Nel 2018, a Pyeongchang, realizzò uno strepitoso exploit tra le porte strette: un fantastico secondo posto alle spalle dello svedese André Myhrer condito da un oro nel team event. Cosa è rimasto del gigante vallesano, che non ha certo disimparato a sciare? L’infortunio ad una spalla rimediato nel novembre scorso durante un allenamento in Svezia l’ha sicuramente frenato parecchio. In stagione ha partecipato a tutte le gare, anche se spesso ha dovuto convivere con il dolore. «Quando mi giro nel letto, quando metto il sacco in spalla e quando sollevo gli sci per depositarli nelle telecabine avverto ancora sensazioni spiacevoli. Però, almeno rispetto a tre mesi fa, la situazione è migliorata. Penso di averlo dimostrato, qua e là, in occasione delle gare disputate». E cosa dice Ramon in merito a questo slalom olimpico? «La pista è piuttosto bella, devo dire che mi piace. Ha qualcosa in comune con quella di Kranjska Gora».

Cautela nei pronostici

Per un Ramon ambizioso, ma piuttosto cauto nell’azzardare pronostici, c’è un Daniel Yule che sogna di azzeccare una gara giusta. Come aveva fatto il 16 gennaio scorso a Wengen, quando aveva colto il posto d’onore dietro al giovane norvegese Lucas Braathen. «In generale preferisco sciare su pendii più ripidi, ma in questo caso dovrò cercare di mostrarmi competitivo anche sul piatto. Justin Murisier, che ha un po’ le mie caratteristiche, ha indicato quale sia la giusta strada in occasione della gara tra le porte strette della combinata. Peccato che non ha osato un po’ di più e che la sua rincorsa si sia poi conclusa con il quarto posto», ha detto Yule

Interrogato sullo spirito con il quale affronterà la gara olimpica, lo sciatore della Val Ferret è stato molto chiaro: «Di sicuro non dovrò sciare contratto o speculare su tattiche particolari. Come tutti dovrò dare il massimo in entrambe le manche. La pressione in gare come queste è sempre elevatissima. Il fatto che Beat Feuz, Lara Gut-Behrami e Marco Odermatt abbiamo conquistato delle medaglie d’oro è molto bello e soprattutto importante per l’immagine di Swiss Ski. È stato fantastico vedere i sorrisi degli atleti e dei dirigenti. Tutti ne abbiamo beneficiato. Ma non per questo avrò il privilegio di partire con un paio di decimi di vantaggio rispetto alla concorrenza».

E che concorrenza. Sei slalom disputati e sei vincitori diversi in stagione. Il primo a festeggiare era stato il francese Clément Noël il 12 dicembre a Val d’Isère. Tanto, prima di gareggiare, avevano infatti dovuto aspettare gli specialisti delle porte strette. Poi è stato il turno di Sebastian Foss-Solevaag (22 dicembre in Alta Badia), Johannes Strolz (9 gennaio a Adelboden), Lucas Braathen (16 gennaio a Wengen), Dave Ryding (22 gennaio a Kitzbühel) e Linus Strasser (25 gennaio a Schladming). Campioni di ogni genere, di ogni struttura fisica e di tante nazionalità. Ci sono innanzitutto i giovani fenomeni della squadra norvegese, naturalmente con l’aggiunta di Henrik Kristoffersen. Ci sono i francesi, che oltre a Noël hanno diversi ottimi sciatori, compreso il vecchio Alexis Pinturault. Ci sono gli austriaci, i tedeschi e gli italiani. Questi ultimi spesso competitivi con Vinatzer e Razzoli «In questa gara è davvero difficile fare dei pronostici», ha concluso Yule.

Aerni e Meillard outsider

Ecco perché anche Aerni e Meillard avranno le loro chance. Il primo ha cancellato la delusione rimediata in combinata, il secondo sa che potrebbe essere uno ottimo outsider. Non è stato Loïc il più regolare dei rossocrociati in questa stagione? A testimoniarlo ci sono due 6. e due 7. posti tra le porte strette.

