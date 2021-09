Lara Gut-Behrami ha appena 30 anni. Li ha compiuti a fine aprile, poco dopo aver archiviato una stagione di successo. Stupenda e allo stesso tempo clamorosa. «La pausa? È stata un po’ diversa» ci racconta, a meno di un mese dal via della Coppa del Mondo. «L’amore per lo sci, quello che mi spinge, non è invece cambiato».

Il borsone che trascina dietro di sé, nella futuristica Samsung Hall di Dübendorf, forse cela anche le ambizioni dei mesi a venire. Magari un oro olimpico, unico diamante assente da una collana ricca di perle preziose. Dono e frutto di una carriera strepitosa, i cui tempi del tramonto sono materia per fini astronomi. Lara Gut-Behrami, non a caso, preferisce oltrepassare i quesiti relativi agli obiettivi sportivi o ai progetti di vita. Come fossero porte rosse e blu, da superare...