Domani a Lenzerheide scatta la 16.esima edizione del Tour de Ski: l’ultima di Dario Cologna. Non è tempo di rimpianti. Ma scorrendo veloce l’albo d’oro di questo appuntamento a cavallo tra l’anno vecchio e quello nuovo non si può non notare il nome del quattro volte campione olimpico. Quattro sono anche i sigilli di Dario nel Tour de Ski: 2009, 2011, 2012 e 2018. In questa sua ultima stagione agonistica, il campione della Val Monastero ha detto chiaramente di avere una priorità: arrivare il più in forma possibile alle Olimpiadi di Pechino. Il Tour de Ski è una tappa di avvicinamento. Più di un test per tutti coloro che vi partecipano. Nelle ultime due edizioni, firmate dal russo Alexander Bolshunov, il grigionese si era dovuto accontentare di due piazzamenti tra i top 10: 7. nel 2020 e 8. nel 2021. Sarà interessante vedere se riuscirà a migliorarsi. Perché questo è quello che si augura il nostro fondista più profilato. Ecco il programma del Tour che parte in Svizzera, prosegue in Germania e si conclude in Italia. Domani 1. tappa a Lenzerheide (sprint, uomini e donne); mercoledì 2. tappa a Lenzerheide (15 km U/10 km D, stile classico, partenza individuale); 3. tappa a Oberstdorf (31 dicembre, 15 km U/ 10 km D, skating, partenza in linea; 4 tappa a Oberstdorf 1. gennaio (sprint classico, U e D); 5. tappa in Val di Fiemme 3 gennaio (15 km U / 10 km D classico, partenza in linea); 6. tappa in Val di Fiemme 4 gennaio (9 km skating, partenza in linea, salita all’Alpe Cermis).