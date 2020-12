La Coppa del mondo di Moguls comincia domani a Ruka, in Finlandia. Al cancelletto di partenza e con obiettivi differenti Marco Tadé e Nicole Gasparini: il primo punta ad entrare nei primi 16, la seconda vuole prima ritrovare la fiducia e il ritmo della gara dopo quasi due anni di assenza dal circuito. «Ho tanta voglia di iniziare la stagione e mi sento pronto. Con una sciata pulita e con due buoni salti so che posso entrare nei top-16», commenta Tadé. Se dovesse riuscire a raggiungere la finale, il ticinese potrebbe poi giocarsi le sue carte per una posizione nei primi. L’obiettivo stagionale di Marco è quello di piazzarsi costantemente tra i primi sedici, puntando poi alle prime dieci posizioni in classifica. «Non solo. Vorrei ottenere il prima possibile la qualificazione ai Campionati del mondo che si terranno a metà febbraio in Cina», aggiunge il freestyler ticinese.