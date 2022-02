Se Lara Gut-Behrami, a suo modo, ha già realizzato un mezzo capolavoro nel gigante olimpico - un bronzo arrivato da lontano - Corinne Suter è stata alla finestra ad osservare. In attesa delle gare di velocità. «Osservare non vuol dire riposare. Significa trovare le condizioni ideali per partire con serenità e fiducia nel superG di domani e nella discesa in programma martedì 15 febbraio». Sono queste le gare sulle quali punta la svittese. E sa perfettamente che gli stessi obiettivi, in casa elvetica, li ha Lara. Una sorta di concorrenza interna, che sprona entrambe. Per Swiss Ski avere due carte pregiate è un grande atout. Per le ragazze vuol dire forse aggiungere un po’ di pressione. Quella che arriva dall’interno, perché c’è anche quella esterna, che invece proviene dalla concorrenza. Soprattutto,...