Mikaela Shiffrin farà il suo ritorno in Coppa del mondo il 17 ottobre nel gigante di Sölden. Dopo la morte di suo padre, Jeff, nel febbraio scorso, l’americana aveva pensato di ritirarsi dalle competizioni. In una conferenza stampa virtuale, organizzata dalla Atomic, Shiffrin ha detto: «Mi sono chiesta più volte se valesse la pena continuare ed essere così spesso lontana da casa». L’americana ha aggiunto che era molto dispiaciuta di non aver potuto trascorre più tempo con il padre. In un secondo tempo si è però ravveduta e ha scelto di proseguire la sua carriera sportiva: «Lo sport è la mia passione, anche se purtroppo mi allontana dalle persone che amo».