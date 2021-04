Classe 1950, Roland Thoeni è deceduto oggi, domenica di Pasqua`, all’ospedale di Bolzano dove era ricoverato da venerdì. Stamane aveva accusato un malore. Cugino del celebre Gustav, Roland fu bronzo alle Olimpiadi di Sapporo nel 1972 nello storico slalom vinto da Paco Ochoa. Nel suo palmarès anche due vittorie in Coppa del mondo, sempre in slalom, a Madonna di Campiglio e Pra Loup. Viveva a Solda, a pochi chilometri dal cugino Gustav che ora, come tutti gli appassionati di sci, ne piange la scomparsa.