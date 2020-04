Toni Livers ha annunciato il ritiro dallo sport agonistico. Il 36.enne grigionese, che ha chiuso una carriera quasi ventennale, si era distinto conquistando due successi in Coppa del mondo: nel 2007 firmò la 15 km in stile libero a Davos, mentre nel 2010 si impose nella staffetta 4x10 km a La Clusaz insieme a Dario Cologna, Remo Fischer e Curdin Perl. Livers, che ha preso parte a quattro edizioni dei Giochi olimpici, ha pure messo in bacheca 15 titoli nazionali.