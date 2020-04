Nonostante un’ultima, deludente stagione di Coppa del mondo Simon Ammann non molla. Al contrario, il 38.enne continuerà a saltare fino alle Olimpiadi di Pechino del 2022. Dopo ventitré stagioni ai massimi livelli, insomma, per «Harry Potter» non è ancora arrivato il momento di appendere gli sci e la tuta al chiodo. E chissà, forse riuscirà ad arricchire il suo palmarès (23 vittorie in Coppa del mondo, un successo nella classifica generale, quattro ori olimpici fra Salt Lake City e Vancouver). «Continuo – ha spiegato Ammann in un comunicato di Swiss-Ski – e mi concentrerò sui due prossimi grandi eventi: i Mondiali di Oberstdorf del 2021 e i Giochi di Pechino del 2022. L’ultima stagione non è stata soddisfacente, ma è cresciuta in me l’ambizione di continuare piuttosto che la voglia di ritirarmi. Gli insegnamenti tratti quest’ultimo inverno mi danno molta fiducia in vista del futuro».