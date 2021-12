Sofia Goggia è sicuramente la miglior discesista del momento. L’italiana, che aveva saltato i Mondiali di Cortina in febbraio a causa di un grave infortunio al ginocchio sinistro, ha dominato la concorrenza in occasione della prima discesa dell’inverno oggi a Lake Louise. La migliore delle svizzere è stata Corinne Sutter, quinta. Vincitrice dell’ultima coppa di cristallo della specialità nonostante l’infortunio, la Goggia ha realizzato una dimostrazione di forza in Canada. La campionessa olimpica 2018 ha preceduto la statunitense Breezy Johnson di 1’’47, ossia il vantaggio più importante registrato negli ultimi sei anni in discesa, cogliendo il 12. successo in Coppa del mondo.