Sofia Goggia non si ferma più. Dopo la discesa, l’italiana si è aggiudicata anche il superG di Val d’Isère. Per la bergamasca si tratta del sedicesimo successo in Coppa del mondo. Goggia, sempre più leader della generale, ha preceduto di 33 centesimi la norvegese Ragnhild Mowinckel e di 51 centesimi l’altra italiana Elena Curtoni.

Le svizzere, per contro, non hanno brillato. Corinne Suter ha chiuso al sesto posto, per trovare le altre bisogna cercare dal ventesimo posto in su.