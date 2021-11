È l’ultima stagione per Dario Cologna. Il fenomeno della Val Monastero lo aveva lasciato intuire già nella primavera scorsa, ma ieri a Davos è arrivata l’ufficialità. «Ci tenevo ad annunciarlo personalmente prima di iniziare quest’annata agonistica, che prenderà il via il 27/28 novembre a Ruka, in Finlandia. Cercherò di impegnarmi da subito per ottenere buoni risultati, ma mi auguro di poter raggiungere l’apice della forma in febbraio ai Giochi di Pechino». Il sogno di Dario è un quinto oro olimpico dopo quelli conquistati a Vancouver nel 2010 (15 km), a Sochi nel 2014 (15 km e inseguimento) e ancora a Pyeonchang 2018 (15 km)? «Di sicuro - dice - non potrò lottare per i primi posti ogni weekend, ma ho ancora qualcosa da dire. Mi piacerebbe davvero poter salire ancora una volta sul podio alle...