Daniel Yule è il solo elvetico ancora in grado di poter salire sul podio nello slalom ai Mondiali di Cortina. Il vallesano figura tra i primi dieci della prima manche: è infatti 9. a 0’’64 dall’austriaco Adrian Pertl, al comando davanti all’italiano Alex Vinatzer, che gli concede 0’’14, e al norvegese Sebastian Voss-Solevaag (+ 0’’16). Poco distaccati Clément Noël, Henrik Kristoffersen, Alexis Pinturault e Marco Schwarz, tutti ancora capaci di recuperare nel secondo tracciato (inizio alle 13.30). Ramon Zenhäusern, non è mai entrato nel ritmo ed è già fuori dai primi 15 con un distacco di 1’’65 dal primo. Difficile per il gigante vallesano colmare il divario, anche perché nella seconda manche ci sarà l’inversione dei quindici. Eliminati per contro Luca Aerni e Loïc Meillard.