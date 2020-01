Stagione conclusa per l’italiano Dominik Paris. Lo sciatore altoatesino durante l’allenamento del superG a Kirchberg (Austria) è caduto in una curva e si procurato la rottura del legamento crociato anteriore del ginocchio destro, oltre a una microfrattura della testa del perone. All’attuale secondo della classifica della coppa di discesa e quarto nella generale di Coppa del mondo, gli esami clinici effettuati in una clinica di Kitzbühl hanno confermato la peggiore delle ipotesi.