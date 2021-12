Stagione finita per il Kjetil Jansrud. Il 36.enne norvegese, specialista di discesa e superG, ha gettato al spugna per la rottura dei legamenti dopo la caduta in superG a Beaver Creek. «Questa stagione per me si è conclusa, ma conto di tornare nella prossima», ha detto lo scandinavo. Jansrud dovrà subire un intervento chirurgico per i legamenti laterali interni. È invece ancora in sospeso la decisione per quanto riguarda i legamenti crociati.