La Svizzera continua a essere protagonista nella Coppa del mondo dello sci alpino. Anche in slalom. Nella prima gara stagionale, in campo maschile, a imporsi è infatti stato uno splendido Ramon Zenhäusern. In Alta Badia il vallesano ha disputato una seconda manche da urlo, recuperando sette posizioni e andando così a firmare il miglior tempo complessivo. Il gigante buono del team rossocrociato ha preceduto gli austriaci Manuel Feller et Marco Schwarz. E Daniel Yule? Dopo un’ottima prima frazione, chiusa al secondo posto dietro solo all’italiano Vinatzer, l’elvetico ha faticato maggiormente e si è dovuto accontentare del settimo rango finale davanti al compagno di squadra Tanguy Nef.