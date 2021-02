Svizzera fuori dal podio nel Team Event ai Mondiali

Il caso

Dal 1. aprile i ciclisti professionisti non potranno più sfruttare la posizione «alla Froome» per aumentare la velocità in discesa - Tra incidenti e polemiche lo sport continua a evolvere, rispondendo in particolare ad esigenze legate a sicurezza e spettacolo - «Ma è pure un mondo vieppiù politicizzato e le rivendicazioni sono all’ordine del giorno» afferma il sociologo Christophe Jaccoud