Un podio nella scorsa stagione e una finale all’inizio di quella in corso. Sono questi i due risultati che hanno permesso a Marco Tadè di ottenere la qualificazione alle Olimpiadi di Pechino (4-20 febbraio). «È un sogno che si avvera. Una lunga rincorsa ad ostacoli durata oltre un quadriennio», dice l’atleta ticinese che tra meno di una settimana, il 26 gennaio, partirà alla volta della Cina. «Ci arrivano spettacolari immagini di avveniristici impianti. Gli organizzatori si sono fatti in quattro per riuscire a proporre questi Giochi. Speriamo che tutto funzioni come dovrebbe e che, soprattutto, non ci siano brutte sorprese per quanto riguarda la questione sanitaria. Sappiamo che in Cina c’è molto rigore. D’altra parte ci siamo preparati mentalmente per seguire tutte le direttive secondo i crismi»....