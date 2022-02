La pista creata da Bernhard Russi e Didier Défago piace. È un tracciato diverso da quelli più classici della Coppa del mondo. È mosso e senza veri tratti di scorrimento. Ci sono salti, ma soprattutto dossi. E saranno questi, insieme a due o tre punti chiave, ad essere determinanti. Sono le prime impressioni di Beat Feuz e Marco Odermatt, che domenica (inizio alle 4.00, ora svizzera) potrebbero regalarci delle medaglie nella discesa dei Giochi.

Beat Feuz è un «routinier», eppure anche lui guarda a queste Olimpiadi con l’occhio del neofita. «È difficile dire quanto conti l’esperienza in questa avventura cinese. È una pista nuova per tutti. Anche per me, che frequento la Coppa del mondo da tanti anni. Stiamo scoprendo una realtà diversa. Quello che posso dire è che è interessante. In questa stagione...