Parlare di sci in tarda primavera può sembrare inopportuno. Invece, ci sono due buoni motivi per farlo. Swiss Ski ha diramato un comunicato segnalando che da settimana prossima, secondo le direttive del Consiglio federale, potrà riprendere, con tutte le precauzioni, la fase di preparazione per le diverse specialità. La direttiva concerne naturalmente anche TiSki, con le altre varie associazioni regionali, che pure deve rimettere in moto la propria struttura. Al proposito abbiamo sentito Mauro Pini, supervisore del settore alpini.

«È vero, anche noi siamo pronti a ripartire e proprio ieri sera c’è stata una riunione per valutare bene le modalità. Si tratta di rimettere in moto la macchina organizzativa, guardando con fiducia al futuro. Indipendentemente dai risultati ottenuti nella scorsa stagione, purtroppo bruscamente interrotta per la pandemia, abbiamo confermato tutti i ragazzi. Anzi, abbiamo deciso di allargare ancora la base. Pertanto ce ne saranno alcuni in più. Questo implica l’assunzione di un ulteriore allenatore. Un segnale positivo da parte di TiSki, che mostra il suo impegno nel sostenere l’attività agonistica e non solo», dice Pini.

Esperienze formative

Lo scorso anno i ragazzi erano tornati da un’ottima esperienza estiva in America del Sud. Quest’anno, a rigor di logica, sembrerebbe difficile riproporre l’iniziativa. Cosa risponde il tecnico?

«Se non dovesse essere possibile quest’anno, vorremmo comunque poter ripresentare il progetto nella prossima stagione, anche perché quell’esperienza, lo ripeto, è stata eccellente da molti punti di vista. Compreso l’aspetto legato al tema scuola e sport. I ragazzi che studiano al centro di Tenero, rispetto a quelli delle classi cosiddette normali, in questo periodo di crisi, caratterizzato dalla pandemia da coronavirus, hanno dimostrato di essere molto più abituati a seguire lezioni a distanza, attraverso i computer. Le telelezioni, per loro, non erano certo una novità».

Pini ha più volte sottolineato anche i progressi effettuati sul piano tecnico, mentale e fisico. «Infatti posso tranquillamente ribadire che i nostri ragazzi, dopo l’esperienza in Sudamerica, erano tornati con un arricchimento importante sul piano delle sicurezza nei propri mezzi. La qualità e la quantità del lavoro è stata eccellente. Tutto questo è testimoniato dai risultati dei test fisici, ma anche dalle gare di dicembre, gennaio e febbraio. Poi, purtroppo, c’è stata la brusca interruzione dai fatti che ormai conosciamo».

Rapporti e risultati

In cosa consiste il lavoro di Pini in vista della prossima stagione. Un lavoro direttivo, tra l’altro svolto come una sorta di volontariato? «Ci sono diversi compiti. Questo è un periodo di rapporti, analisi, valutazioni e strategie. Si valuta quanto è stato fatto e si guarda avanti per eventualmente migliorare certi aspetti. Il mio è soprattutto un lavoro di coordinazione con gli allenatori. Poi sono loro ad avere il rapporto diretto con i ragazzi. Malgrado che l’annata sciistica non si sia potuta concludere come avremmo voluto, le mie impressioni rimangono positive. Ora si tratta di rimetterci al lavoro per riprogrammare il lavoro estivo, che è la base per ripresentarsi in autunno con le condizioni ideali per affrontare nuove sfide».

