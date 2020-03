Tina Weirather si congeda

Tina Weirather saluta il Circo bianco e si congeda dai tifosi. In un messaggio pubblicato su Instagram la 30.enne sciatrice del Lichtenstein ha annunciato il proprio ritiro dalle competizioni. Weirather in carriera ha centrato 41 podi, tra i quali 9 vittorie in tre discipline. Nella sua bacheca anche due globi di cristallo in superG e un bronzo olimpico, quello ottenuto nel 2018 a a PyeongChang.