Tripletta norvegese nella 15 km skating ai Mondiali di Oberstdorf. Il successo è andato ad Hans Christer Holund, che ha preceduto Simen Hegstad Krueger e il giovane Harald Oestberg Amundsen. Fuori dal podio Alexander Bolshunov, già vincitore dello skiathlon e annunciato come grande favorito. Solo il 4. posto per il russo, che ha ceduto alla distanza accusando 43’’7 dal vincitore. Il migliore degli elvetici è stato Dario Cologna, che non è però riuscito a chiudere tra i top dieci. Per il fondista della Val Monastero il 13. posto a 1’13’’2.